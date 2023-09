Stand: 07.09.2023 19:11 Uhr Nach Mähdrescherunfall: Verletzter bedankt sich für Anteilnahme

Nach dem Mähdrescher-Unfall vor knapp drei Wochen auf einem Feld in Hohen-Luckow im Landkreis Rostock hat sich der schwer verletzte junge Mann für Spenden und Anteilnahme bedankt. Auf Facebook schrieb er, er arbeite derzeit daran, sich sein altes Leben Stück für Stück zurückzuholen. Der 25-Jährige war mit den Beinen in einen Mechanismus im Kornspeicher des Mähdreschers geraten. In einer stundenlangen Notoperation mussten ihm beide Beine amputiert werden. Auf einer privaten Spendenplattform sind bislang fast 190.000 Euro für ihn eingangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.09.2023 | 19:00 Uhr