Nach Kritik: Telefon-Krankschreibung doch weiter möglich

Nach massiver Kritik können sich Patienten mit Atemwegsbeschwerden nun doch wieder telefonisch von einem Arzt krank schreiben lassen. Das teilte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen (G-BA), Josef Hecken, am Montagnachmittag mit. Der Bundesausschuss, der mit Vertretern von Ärzten, Kliniken und gesetzlichen Krankenkassen besetzt ist, werde sich im Laufe des Tages erneut mit dem Thema befassen und mit "hoher Wahrscheinlichkeit" eine Verlängerung der Regelung bis zum 4. Mai 2020 beschließen. Ärzte könnten "im Vorgriff auf diese Entscheidung" weiterhin aufgrund telefonischer Anamnese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen.

Massive Kritik von Medizinern und Verbraucherschützern

Die Dauer einer telefonischen Krankschreibung werde demnach auf eine Woche begrenzt werden und könne "bei fortdauernder Erkrankung" einmal verlängert werden. Am 20. März hatte der G-BA die Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung eingeführt. Bei einer Sitzung am vergangenen Freitag war sie aber nicht mehr verlängert worden. Gesundheitspolitiker, Ärzteverbände, Gewerkschaften und Verbraucherschützer hatten das massiv kritisiert - auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Ärzte in MV sahen "ambulanten Schutzwall" gefährdet

Die Ärzte im Land sahen die Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefährdet. Denn durch langjährige persönliche Beziehungen würden die Ärzte die Schwere der Erkrankung auch per Telefon einschätzen können, hieß es vom Hausärzteverband. Termine oder auch Hausbesuche könnten trotzdem vereinbart werden. Durch den Beschluss, dass Patienten wieder in die Praxen kommen sollen, war nach Ansicht von Hausärzten die Stabilität des "ambulanten Schutzwalls" gefährdet. Die Hausarztpraxen seien zudem noch unzureichend mit persönlicher Schutzausrüstung versorgt. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sah die Entscheidung kritisch und hielt an der Forderung nach einer weiterhin möglichen telefonischen Krankschreibung fest.

