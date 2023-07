Stand: 28.07.2023 12:58 Uhr Nach Hundebiss in Putbus auf Rügen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Hundebisses in Putbus. Am Montagabend war ein 10-jähriger Junge auf dem Spielplatz "Im Jaich" gebissen worden. Wie die Beamten mitteilten, brachte die Hundehalterin das Kind nach Hause, übergab es seiner Mutter und kündigte an, am nächsten Tag wiederzukommen. Das hat sie aber nicht getan. Die Hundehalterin und ihre Familie könnten als Feriengäste in der Nähe untergebracht sein. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

