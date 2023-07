Stand: 28.07.2023 12:58 Uhr Nach Hundebiss in Putbus auf Rügen: Familie meldet sich

Nach einem Hundebiss in Putbus auf Rügen hatte die Polizei nach Zeugen gesucht - nun hat sich die betroffene Familie bei den Beamten gemeldet. Den Angaben zufolge war diese auch bereit, zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen. Am Montagabend war ein 10-jähriger Junge auf dem Spielplatz "Im Jaich" gebissen worden. Laut Polizei brachte die Hundehalterin das Kind nach Hause, übergab es seiner Mutter und kündigte an, am nächsten Tag wiederzukommen. Das hätte diese zunächst aber nicht getan.

