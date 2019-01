Stand: 19.01.2019 13:25 Uhr

Kleinkind und Mutter sterben bei Hausbrand

In Klein Voigtshagen bei Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind am Morgen beim Brand eines Doppelhauses ein Kleinkind und mit großer Wahrscheinlichkeit auch dessen Mutter ums Leben gekommen. Der 39-jährige Lebensgefährte der Mutter wurde schwer verletzt ins Uni-Klinikum in Lübeck gebracht. Die beiden Bewohner der zweiten Doppelhaushälfte seien rechtzeitig auf den Brand aufmerksam geworden und hätten sich in Sicherheit gebracht, teilte ein Polizeisprecher mit.

Eine Haushälfte komplett ausgebrannt

Das Feuer war laut Polizei gegen 5:30 Uhr ausgebrochen, eine Hälfte des Hauses brannte komplett aus, das Feuer griff auf die andere Hälfte über. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Die Einsatzkräfte hätten Probleme gehabt, in das Gebäude zu gelangen, weil der Dachstuhl im Verlauf des Brandes eingestürzt und auch das Treppenhaus nicht betretbar gewesen sei, teilte ein Polizeisprecher weiter mit.

Als die Einsatzkräfte später in das Haus kamen, fanden sie die Leiche des Kleinkindes. Gegen Mittag wurde auch eine zweite Leiche geborgen. Dabei handelt es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um die Mutter. "Zu 100 Prozent können wir erst sicher sein, nachdem Tests gemacht wurden", sagte ein Polizeisprecher NDR 1 Radio MV.

Brandursache unbekannt

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt. Ein Brandursachenermittler sei vor Ort, hieß es. Mit Ergebnissen sei frühestens Anfang kommender Woche zu rechnen.

Hintergrund 17 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 19.01.2019 | 10:00 Uhr