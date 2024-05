Nach Gewitter und Starkregen: Züge auf Rügen fahren wieder Stand: 31.05.2024 05:00 Uhr Starkregen und Gewitter haben in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern erneut zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren geführt. Auf der Insel Rügen war wegen eines Blitzeinschlages der Zugverkehr zeitweise unterbrochen.

Die Feuerwehren in Vorpommern mussten am Donnerstag zu wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Bereits am Nachmittag war ein Blitz in das Stellwerk der Deutschen Bahn in Altefähr auf Rügen eingeschlagen. Daraufhin kam der Zugverkehr auf der Insel zum Erliegen. Allein bei der ODEG waren 14 Züge betroffen. Am späten Abend hatte die Bahn die Störung beseitigt.

Weitere Informationen Wetter im Norden: Weniger Schauer und mehr Sonne in Sicht Am Freitag sind zwar erneut Gewitter und Starkregen möglich. Zum Wochenende soll es trockener werden - bei bis zu 25 Grad. mehr

Unfälle wegen Aquaplanings

Auch auf den Straßen kam es aufgrund der extremen Wetterlage zu Unfällen. Wegen Aquaplanings verlor am Donnerstagabend ein 33-Jähriger auf der A20 im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Kontrolle über sein Auto und kam von der nassen Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug überschlug sich, der Mann wurde schwer verletzt. Bei einem ähnlichen Unfall durch Aquaplaning auf der A20 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte erlitt ein 24-jähriger Fahrer leichte Verletzungen. Auch sein Auto überschlug sich.

Blitzeinschläge in Stralsund und Malchin

In Stralsund mussten die Feuerwehren nach einem Blitzeinschlag zu einem Doppelhaus ausrücken, dessen Dachstuhl in Brand geraten war. Wegen der starken Regenfälle waren in der Hansestadt zudem Straßen überflutet. Auch in Malchin schlug der Blitz ein. Dabei wurde das historische Stadttor beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, sind Steine des Backsteinbaus auf die Straße gefallen. Die Feuerwehr musste das Gelände absperren.

Unwetter mit großen Regenmengen in Grimmen

Erst Anfang der Woche hatte ein Unwetter mit Gewitter und Starkregen die Feuerwehren in Grimmen in Atem gehalten. In kürzester Zeit fielen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Das Dach eines Supermarktes stürzte unter den Wassermassen ein.

Weitere Informationen Unwetter Grimmen: Lage hat sich normalisiert, Feuerwehr packt ein Seit Montagabend waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Bis zu 115 Liter fielen pro Quadratmeter. Auch in anderen Regionen von MV regnete es stark. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.05.2024 | 05:30 Uhr