Nach Feuer im Eisenbahnmuseum: Gebäude wird gesichert Stand: 28.07.2023 04:55 Uhr Am Freitagmorgen sollen am ehemaligen Lokschuppen am Schweriner Bahnhof Sicherungsarbeiten beginnen. Vor einer Woche hatte ein Großbrand Teile des Eisenbahnmuseums zerstört, das Gebäude ist akut einsturzgefährdet.

Das Technische Hilfswerk rückt mit rund 30 ehrenamtlichen Helfern an. Sie sollen die Reste der Dachkonstruktion abnehmen, die vergangene Woche in Brand geraten war. Dabei wird auch ein Autokran zum Einsatz kommen. Fachleute wie Ingenieure und Statiker des THW überwachen die Arbeiten am Gebäude parallel.

Suche nach Brandursache

Erst wenn es sicher ist, den ehemaligen Lokschuppen zu betreten, wird der Brandursachenermittler seine Arbeit aufnehmen können. Bislang ist unklar, wie es zu dem Feuer kam und wie hoch der Schaden genau ist.

Viele Museumsschätze unwiederbringlich verloren

Die Mitglieder des Museumsvereins "Eisenbahnfreunde Schwerin" konnten den entstandenen Schaden bisher nicht in Augenschein nehmen. Vereinssprecher Klaus-Dieter Voß befürchtet, dass der Museumsteil mit der historischen Stellwerkstechnik, das komplette historisches Archiv, der Verkaufsbereich, Werkstätten und Werkzeuge zerstört wurden. Als Trost bleibe, dass die historischen Loks und Wagen den Brand "soweit wir es von Außen einschätzen können, weitestgehend gut überstanden zu haben". Darunter ist auch die älteste betriebsfähige Dampflok Deutschlands, die auf der Denkmalliste der Landeshauptstadt steht.

120 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Das Feuer in der Schweriner Innenstadt war am vergangenen Freitagmittag ausgebrochen. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren bekamen es bis zum Abend unter Kontrolle. Der Bahnverkehr von und nach Schwerin musste für mehrere Stunden eingestellt werden. Am Wochenende wurde die Brandstelle weiterhin auf verbliebene Glutnester untersucht.

Weitere Informationen Brand am Schweriner Hauptbahnhof - Bahnhof evakuiert Rauchschwaden des Brandes ziehen über das gesamte Schweriner Stadtgebiet. Am Hauptbahnhof ist ein Feuer ausgebrochen. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.07.2023 | 06:00 Uhr