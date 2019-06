Stand: 25.06.2019 11:20 Uhr

Nach Eurofighter-Absturz: Ende der Flugmanöver gefordert

Die Kollision zweier Eurofighter über der Mecklenburgischen Seenplatte am Montag, bei der ein Pilot starb, hat eine Debatte über Luftkampfübungen über Urlaubsgebieten entfacht. Unter anderem fordert die Linksfraktion im Landtag in Schwerin ein Ende der Luftkampfmanöver. Der parlamentarische Geschäftsführer Peter Ritter sagte, die Übungen seien unnötig.

Ende der Luftkampfübungen in MV gefordert

Norbert Möller, Bürgermeister von Waren an der Müritz, äußerte sich ähnlich. Die Flüge würden Lärm verursachen und die Umwelt schädigen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2.500 Kilometer pro Stunde seien die Eurofighter und deren simulierte Einsätze außerdem nicht ungefährlich. Es hätte nur wenige Sekunden gebraucht und die Flugzeuge wären über Waren oder Malchow abgestürzt, so der SPD-Politiker. Die Region befindet sich derzeit mitten in der Urlaubssaison. Pro Jahr zählt die Seenplatte über vier Millionen Übernachtungen.

CDU-Politiker Otte hält dagegen

Gegenwind gab es aus der Bundespolitik. Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion Henning Otte erklärte: "Die Bundeswehr muss dort üben, wo sie im Bedarfsfall auch verteidigt." In Laage starten die Kampfjets etwa 20 Mal pro Tag, so der Presseoffizier des Geschwaders, das auf dem Luftwaffenstützpunkt bei Rostock stationiert ist. Das Übungsgebiet könne mitunter täglich wechseln, es werde von der Deutschen Flugsicherung zugewiesen. Neben dem Luftraum von Mecklenburg-Vorpommern sind die Eurofighter auch über Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Brandenburg unterwegs, so der Sprecher.

Überlebender Pilot gesundheitlich stabil

Die Ursachen des tragischen Unglücks über Malchow sind bislang noch unklar. Noch immer wird im Absturzgebiet intensiv nach den Flugschreibern der Kampfjets gesucht. Dafür wurde ein Kommandostand in Nossentin eingerichtet. Ermittler der Bundeswehr kartographieren das Absturzgebiet, um die Recorder aufzuspüren. Auch in der Nacht zu Dienstag war die Suche nach Wrackteilen und die Sicherung der Absturzstellen fortgesetzt worden. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Luftwaffe am Dienstagmorgen. Dabei kamen Nachtsichtgeräte und starke Scheinwerfer zum Einsatz. Die Leitung der Ermittlungen zur Flugsicherheit hat mittlerweile die Bundeswehr übernommen.

"Es geht darum, den Vorgang lückenlos aufzuklären."

Am Montagabend war dem Sprecher zufolge auch der General Flugsicherheit der Bundeswehr in Nossentin eingetroffen und hatte die Leitung der Flugunfalluntersuchung übernommen. Er habe nach einem Zwischenstopp in Laage die Absturzstellen überflogen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. "Jetzt geht es darum, den ganzen Vorgang lückenlos aufzuklären, um eine Erklärung für den Unfallhergang zu finden", sagte der Luftwaffen-Sprecher. Der General Flugsicherheit ist eine Position mit eigener Abteilung im Luftfahrtamt der Bundeswehr. Amtsinhaber ist Brigadegeneral Peter Klement.

Bundeswehrangehörige ersetzen Polizeibeamte

Insgesamt sei die Zahl der beteiligten Bundeswehrangehörigen auf mehr als 300 erhöht worden. Sie ersetzen die gut 200 Polizeibeamten, die am Montagnachmittag unmittelbar nach der Flugzeugkatastrophe mit der Suche nach den Piloten und der Sicherung der Unglücksorte begonnen hatten, am späten Abend dann aber abgezogen wurden.

Zusammenstoß bei Übungsflug

Im Luftraum nordöstlich von Malchow waren am Montag zwei Eurofighter der Bundeswehr während einer Luftkampfübung zusammengestoßen und abgestürzt. Ein Pilot kam ums Leben, der andere wurde lebend aus einer Baumkrone gerettet und in das Uniklinikum Rostock geflogen. Zivile Opfer gab es laut Luftwaffe nicht. Es ist das schwerste Unglück der Bundeswehr in Deutschland seit vielen Jahren.

