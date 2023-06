Nach Ecstasy-Tod in Altentreptow: Polizei sucht weitere Verdächtige Stand: 28.06.2023 15:45 Uhr Die Kripo ermittelt weiter im Fall der Ecstasy-Opfer aus MV. Bei den Pillen könnte es sich um eine besonders verstärkte Variante handeln. Eine 13-Jährige war nach der Einnahme gestorben. Der Gesundheitszustand zweier weiterer Mädchen hat sich stabilisiert.

Im Zusammenhang mit dem Drogentod einer 13-Jährigen in Altentreptow geht die Polizei davon aus, dasss es weitere Tatverdächtige geben könnte. Die Ermittler hatten zunächst vier Männer festgenommen. Ein 37-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, drei weitere, minderjährige Verdächtige sind wieder auf freiem Fuß. "Das sind nicht die einzigen Tatverdächtigen, die es wahrscheinlich in diesem Zusammenhang gibt", sagte Polizeisprecherin Claudia Tupeit im Interview bei NDR MV Live. "Wir gehen davon aus, dass es weitere Tatverdächtige gibt, weitere Dealer, die wohlmöglich auch jugendlichen Alters sind."

Vier Tatverdächtige haben keine Aussagen gemacht

Nach Angaben der Ermittler haben die vier gestern in Gewahrsam genommenen Männer bislang keine Aussagen zu den Vorwürfen gemacht. Zudem prüfen die Ermmittler nun, welches der Mädchen wann welche Drogen bekommen hat. Die beiden Fälle aus Altentreptow stehen nach jetzigem Ermittlunsgstand nicht in direkter Verbindung zu den vergifteten Mädchen aus Malchin und Neubrandenburg.

Die Polizei vermutet eine zusätzlich verstärkte Variante der ohnehin besonders starken Ecstasy-Pillen "Blue Punisher". Die extrem gefährliche, synthetische Droge wird aktuell genau analysiert. Eine Sprecherin der Polizei sagte: "Wir vermuten, dass die Droge sogar noch verstärkt wurde." Bei Durchsuchungen in den Wohnungen der Verdächtigen hatten die Ermittler auch Ecstasy-Pillen sichergestellt. Diese würden nun im Labor analysiert, sagte Tupeit. Die Daten würden dann auch mit den Ergebnissen der toxikologischen Untersuchungen der Mädchen verglichen. Gleichzeitig hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung, die helfen können, die Fälle aufzuklären.

Mädchen im Krankenhaus müssen nicht mehr beatmet werden

Am Montag war das 13 jahre alte Mädchen im Krankenhaus in Altentreptow verstorben, eine 14- und eine 15-Jährige liegen im Klinikum Neubrandenburg nach Einnahme der Pille nach wie vor auf der Intensivstation. Nach Angaben der behandelnden Ärztinnen und Ärzte sei ihr gesundheitlicher Zustand "derzeit" allerdings als stabil einzuschätzen. Die Mädchen müssen nach NDR Informationen nicht mehr beatmet werden. Weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen sollen unter anderem klären, ob und inwieweit die Organe der jungen Mädchen Schäden davongetragen haben.

37-Jähriger Deutscher in Untersuchungshaft

Ein 37-Jähriger Deutscher sitzt seit Dienstagabend wegen "leichtfertiger Verursachung des Todes eines Anderen durch Abgabe von Betäubungsmitteln" in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, Betäubungsmittel in zwei Fällen im Kreis Mecklenburgische Seenplatte an Minderjährige abgegeben zu haben. Drei Minderjährige, die im Kontext des Geschehens ebenfalls festgenommen wurden, sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Unklar ist nach Angaben der Polizei, wie viele von diesen hoch gefährlichen "Blue Punisher"-Pillen noch im Umlauf sind. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg bittet weiterhin um sachdienliche Hinweise.

Ecstasy schaltet das körpereigene Warnsystem ab

Mit dem Sammelbegriff Ecstasy sind synthetische Drogen in Tabletten-, Pulver- oder in Kristallform gemeint, die ohne natürliche Rohstoffe im Labor hergestellt werden. Dahinter steckt ein Amphetaminderivat, das auf dem Hauptwirkstoff MDMA basiert. Ecstasy führt zu Höhenflügen, Kontaktfreudigkeit und Verlust des Zeitgefühls. Das körpereigene Warnsystem wird ausgeschaltet. Beim Einsatz als Partydroge kann es zum Beispiel bei langem Tanzen zu extremem Wasserverlust, Organschäden oder Kreislaufzusammenbruch kommen. Tödliches Nierenversagen wurde ebenso beobachtet wie tödliche Hirnblutungen. Die Droge kann zudem Psychosen und Wahnvorstellungen verursachen.

Überdosis des Nervengifts MDMA mit fataler Wirkung

Eine besonders starke Variante von Ecstasy ist "Blue Punisher" (deutsch: "blauer Bestrafer"). Das Aussehen der Pille ähnelt einem Diamanten mit eingraviertem Totenkopf, der an das Logo des Marvel-Charakters "The Punisher" angelehnt ist. Die blaue Pille, die auch nur als "The Punisher" und in anderen Farben erhältlich ist, kann häufig über eine Bruchrille halbiert werden. Lebensgefährlich ist bei der kleinen Pille der hochdosierte Wirkstoff MDMA (Methylendioxymethylamphetamin). MDMA ist ein Nervengift, welches das Gehirn dauerhaft schädigen kann und schlimmsten Falls sogar zum Tod führt.

