Nach Drohung an Neustrelitzer Schule: 17-Jähriger unter Verdacht Stand: 01.06.2022 16:16 Uhr In Neustrelitz hat eine Drohung für Aufregung gesorgt: Auf einer Schultoilette wurden in einer Wandschmiererei Attacken auf Lehrer und Schüler angekündigt. Nun gibt es einen Verdächtigen.

Nach der Gewaltandrohung an einer Schule in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt es sich um einen 17-jährigen Schüler, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Hinweise von Mitschülern brachten die Beamten auf die Spur des Jugendlichen. Er wurde befragt, räumte die Tat aber bisher nicht ein. Bei der Durchsuchung seiner Wohnräume seien keine Anhaltspunkte dafür gefunden worden, dass die Lage an der Schule gefährlich sein könnte, hieß es weiter von der Polizei.

Einlasskontrolle für rund 400 Schüler

In der Gesamtschule war am Dienstag auf einer Toilette ein Schriftzug entdeckt worden, der eine Straftat für den nächsten Tag angekündigt hat. Der Schultag am Mittwoch begann für die Schüler daher mit einer Einlasskontrolle. Im Eingangsbereich des Gebäudes wurden die Taschen der knapp 400 Schüler kontrolliert. Zehn Polizeibeamte sind im Einsatz, einige Eltern sagten, die Schule habe vollkommen richtig reagiert, Sorgen machten sie sich nicht.

Schriftzug: 100.000 Euro gefordert

In der Drohung hieß es am Dienstag, dass mehrere Schüler oder Lehrer verletzt werden sollen, wenn nicht die Geldforderung des Verfassers erfüllt wird. Dabei geht es wohl um 100.000 Euro. Um die Situation einschätzen zu können und um mögliche Gefahren abzuwehren, kam es am Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz an der Schule. Dabei wurden Zeugen befragt und Spuren gesichert.

Soziale Netzwerke: Gerüchte über Amoklauf

Man nehme die Lage sehr ernst, hieß es am Dienstag von der Polizei. Dies passiert laut Polizei auch, um besorgte Eltern zu beruhigen. Weil in sozialen Netzwerken Gerüchte über einen angedrohten Amoklauf kursieren, hatte sich die Polizei entschieden, den Vorfall öffentlich zu machen.

