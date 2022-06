Nach Drohung: Polizeieinsatz an Gesamtschule in Neustrelitz Stand: 01.06.2022 06:47 Uhr An einer Schule in Neustrelitz deutet ein Schriftzug auf eine mögliche Straftat hin. Die Polizei ist alarmiert und reagiert mit Einlasskontrollen und Durchsuchungen.

In einer Neustrelitzer Gesamtschule wurde am Dienstag auf einer Toilette ein Schriftzug entdeckt, der eine Straftat für heute ankündigt. In der Drohung hieß es, dass mehrere Schüler oder Lehrer verletzt werden sollen, wenn nicht die Geldforderung des Verfassers erfüllt wird. Dabei geht es wohl um 100.000 Euro. Um die Situation einschätzen zu können und um mögliche Gefahren abzuwehren, kam es am Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz an der Schule. Dabei wurden Zeugen befragt und Spuren gesichert. Noch ist unklar, wer der Verfasser ist.

Einlasskontrollen und Durchsuchungen

Man nehme die Lage sehr ernst, hieß es am Dienstag von der Polizei. Dies passiert laut Polizei auch, um besorgte Eltern zu beruhigen. Weil in sozialen Netzwerken Gerüchte über einen angedrohten Amoklauf kursieren, hatte sich die Polizei entschieden, den Vorfall öffentlich zu machen. Die Polizei führt am heutigen Mittwoch Einlasskontrollen und Durchsuchungen durch.

