Nach Dreifach-Leichenfund: Identität aller Opfer geklärt

Nach dem dreifachen Leichenfund Ende März im Landkreis Rostock stehen nun die Identitäten aller Opfer zweifelsfrei fest. Es handelt sich wie bereits vermutet um die Eltern und die Schwester des Verdächtigen. Während bei zwei Personen die Identität relativ schnell feststand, musste bei der dritten Leiche ein DNA-Abgleich vorgenommen werden. Da eine Vergleichsprobe von Familienangehörigen benötigt wurde, habe die Feststellung etwas länger gedauert, hieß es von der Rostocker Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV. Wie die drei Personen, vermutlich in einem Einfamilienhaus in Rövershagen, ums Leben kamen, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt. Gefunden wurden die Leichen auf einem Feld bei Kösterbeck. Der 26-jährige Verdächtige sitzt weiter in Untersuchungshaft. | 29.04.2022 14:16

