Nach Cyberangriff: KfZ-Zulassungsstelle öffnet wieder Stand: 02.11.2021 17:04 Uhr Die Kfz-Zulassungsstelle für den Landkreis Ludwigslust-Parchim und die Stadt Schwerin öffnet wieder - in dieser Woche für gewerbliche Auto-Anmeldungen. Private Kunden können in der kommenden Woche wieder am Standort in Schwerin-Süd (Heinrich-Hertz-Ring 2) ihre Autos zulassen.

Die Zulassungsstelle war nach dem Cyberangriff auf die IT-Infrastruktur der beiden Kommunen Mitte Oktober knapp drei zwei Wochen geschlossen. Autohäuser, die Autos für ihre Kunden anmelden, können das schon von Mittwoch (3. November) an wieder erledigen. Wer sein Auto privat zulassen möchte, muss dafür noch bis kommenden Montag warten, wie der Landkreis am Dienstag mitteilte.

Kreis richtet Service-Nummer ein

Ein Termin muss vorher telefonisch vereinbart werden, der Landkreis hat dafür eine Servicenummer eingerichtet, die ebenfalls von Mittwoch an erreichbar ist: 038 71 - 722-8888. Vorher online vereinbarte Termine können nach Angaben des Landkreises aus technischen Gründen nicht wahrgenommen werden. Die Zulassungsstelle ist an Wochentagen von 8 bis 18 Uhr geöffnet, freitags nur bis 13 Uhr.

Landrat Sternberg: "Schweißtreibende, nervenaufreibende Tage"

Der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), sprach gegenüber dem NDR von "schweißtreibenden, nervenaufreibenden Teamsitzungen" in den vergangenen Tagen, die die Wiederöffnung ermöglicht hätten. Das Problem sei gewesen, die Einbindung der Software der Zulassungsstelle in die Systeme aller anderen Behörden zu bewerkstelligen - vom Bundeskraftfahrtamt bis hin zur Steuerbehörde und dem Versicherungs-Tool. "Diese ganzen, einzelnen Anbindungen mussten alle neu geknüpft werden", so Sternberg. Mit Blick auf die Anfragen in den Wochen der Schließung sprach Sternberrg von einem "großen Stau", der sich gebildet habe. Er rechne mit einem großen Aufkommen in den kommenden Tagen. Pro Woche seien nun wieder 900 bis 1.000 Zulassungen möglich. Es sei ein Schichtbetrieb mit erweiterten Öffnungszeiten eingerichtet worden, um den Überhang schnell abzuarbeiten.

Bürgerservice: Normalbetrieb erst wieder 2022

Unterdessen hat der Geschäftsführer des kommunalen IT-Dienstleisters für Schwerin und Ludwigslust-Parchim angekündigt, dass der Bürgerservice erst im kommenden Jahr in den Normalbetrieb zurückkehren wird. Neben dem Zentralsystem müssten rund 4.000 Endgeräte überprüft werden. Das werde noch einige Wochen dauern. Solange müsse der Notbetrieb noch aufrecht erhalten werden.

