Stand: 11.11.2021 16:26 Uhr Nach Cyberangriff: Erste Rechner wieder in Betrieb genommen

Nach dem Cyberangriff im Oktober auf den kommunalen IT-Dienstleister von Schwerin und des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist die Krisenbewältigung laut Verwaltung an vielen Stellen vorangekommen. Erste Rechner in Schwerin hätten wieder in Betrieb genommen werden können, teilte die Stadt mit. Allerdings gebe es für andere Standorte insbesondere im Landkreis noch keine Freigabe für eine Netz- und Rechenzentrumsanbindung. Laut dem Landkreis Ludwigslust-Parchim gehört dazu die Kfz-Zulassung auf dem Land. Autobesitzer aus dem Kreis müssten für ihre Angelegenheiten weiter nach Schwerin fahren. Die vielen kleinen Schritte trügen dazu bei, dass die Verwaltungen mit weiteren Dienstleistungen nach außen treten könnten. Dazu zähle beispielsweise die Wiedereröffnung von Bürgerbüros. | 11.11.2021 16:26

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.11.2021 | 18:30 Uhr