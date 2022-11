Nach Corona-Pause: Karnevalssaison in MV startet in Feldberg Stand: 11.11.2022 05:56 Uhr Nach zwei Jahren starten die Karnevalisten in Mecklenburg-Vorpommern heute wieder ohne Corona-Einschränkungen in die Saison. Die Auftaktveranstaltung findet in Feldberg (Mecklenburgische Seenplatte) statt.

Der Präsident des Karneval-Landesverbandes, Lutz Scherling, erwartet dort rund 200 Närrinnen und Narren aus dem ganzen Nordosten. Insgesamt wollen laut ihm landesweit mehr als 7.000 Karnevalisten feiern. Um 11.11 Uhr werden in vielen Orten die Rathäuser gestürmt und die Jecken übernehmen symbolisch die Macht. Die Närrinnen und Narren hoffen, dass die vielen geplanten Festveranstaltungen im Land ohne Maske und Abstand stattfinden können.

Unsicherheitsfaktor Inflation: Noch keine Preise für Februar

Neuer Unsicherheitsfaktor sei die Inflation. "Die Caterer können heute keine Preise für Februar nennen, das macht die Planung schwierig", erklärt Scherling. Das traditionelle Präsidententreffen am Ende der Saison am Aschermittwoch werde deshalb aller Voraussicht nach mit kulinarischer Selbstversorgung stattfinden. Ort des Treffens sei dieses Mal Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim).

Viel Eigenregie und Eigenleistung

Dass der Karneval in Mecklenburg-Vorpommern kein großes kommerzielles Event ist, sondern von den Klubs in Eigenregie und mit viel Eigenleistung organisiert wird, sei in Zeiten wie diesen ein Plus. "Gerade im ländlichen Raum machen viele Vereine das Catering und den Ausschank selbst", so der Verbandspräsident. Im Karneval-Landesverband sind 86 Klubs organisiert. Sie haben nach Scherlings Worten mehr als 7.000 Mitglieder - davon sind gut 40 Prozent Kinder und Jugendliche.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Karneval beginnt erstmals wieder ohne Auflagen Die Jecken starten in die neue Session - alleine in Köln und Düsseldorf werden Zehntausende Kostümierte erwartet. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.11.2022 | 07:30 Uhr