Nach Computerangriff: Schweriner Bürgerbüro arbeitet offline Die Verwaltungsdatenbanken in Schwerin und im Kreis Ludwigslust-Parchim sind nach einem Angriff noch heruntergefahren. In Schwerin werden aber etliche Dienstleistungen schon wieder angeboten.

Vier Tage nach dem Angriff auf Computernetzwerke der Verwaltung des Kreises Ludwigslust-Parchim bleiben die dortigen Bürgerbüros vorerst geschlossen. In Schwerin nimmt der Bürgerservice die Arbeit wieder auf - allerdings mit Einschränkungen.

Termine in Schweriner Bürgerbüro werden analog abgewickelt

In Schwerin können zumindest bereits vereinbarte Termine im Stadthaus von Dienstag an wahrgenommen werden, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). Die Mitarbeiter versuchen, viele Dienstleistungen jetzt wieder analog anzubieten, also ohne Zugriff auf die Datenbanken. Beantragte Dokumente können abgeholt werden, Anträge werden entgegengenommen und amtliche Beglaubigungen seien möglich. Auf ihrer Internetseite listet die Landeshauptstadt auf, welche Dienstleistungen im Bürgerbüro offline verfügbar sind. Dort sind auch zehn Telefonnummern aufgelistet, die die Verwaltung zusätzlich eingerichtet hat.

Schwerin arbeitet an Auszahlung der Sozialhilfe

"Große Bauchschmerzen bereitet uns das Thema Zahlungsverkehr, der wird bei uns größtenteils digital abgewickelt", sagte der Oberbürgermeister weiter. Ende der Woche sei der nächste Termin für die Ausgabe von Sozialhilfe, bis dahin müsse eine Lösung gefunden werden. Ansonsten sei man immer noch dabei, festzustellen welche Teile der Server durch den Angriff verschlüsselt wurden und daher nicht mehr zugänglich sind. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte Badenschier nichts zu möglichen Erpressungsschreiben sagen.

Bürgerservice in Ludwigslust-Parchim bleibt geschlossen

Die Bürgerbüros im Landkreis Ludwigslust-Parchim bleiben weiter geschlossen, sagte ein Kreissprecher. Die Corona-Kontaktnachverfolgung erfolge derzeit analog: per Stift, Zettel und Telefon. Menschen, die beim Arzt oder in einer Klinik positiv getestet wurden, sind aufgerufen, sich telefonisch ans Gesundheitsamt zu wenden, damit die Kontaktpersonen ermittelt werden können. Eingehende E-Mails könnten nicht abgerufen werden. Auch Sperrmüll sollen die Einwohner des Kreises vorerst nicht an die Straße stellen, weil die Abholtermine nicht organisiert werden können.

Daten verschlüsselt, aber nicht geklaut

Unbekannte Täter hatten am Freitag die Computer-Systeme der Verwaltungen der Stadt Schwerin, des Landkreises Ludwigslust-Parchim und mehrerer Kommunen weitgehend lahmgelegt. Ein sogenannter Verschlüsselungs-Trojaner hatte Daten verschlüsselt, sie sind deshalb für die Mitarbeiter der Behörden nicht zugänglich. Als dies bemerkt wurde, wurden die Computersysteme heruntergefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden jedoch keine Informationen aus den kommunalen Servern geklaut: es seien keine Daten abgeflossen, hieß es. Die Analysen der IT-Spezialisten seien jedoch noch nicht abgeschlossen.

