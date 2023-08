Nach Brückenarbeiten: A19 wieder komplett frei Stand: 24.08.2023 08:51 Uhr Nach einer Vollsperrung der A19 seit Mittwochmorgen ist die Strecke inzwischen wieder freigegeben. Die L191 bleibt jedoch bis zum 28. August gesperrt. Grund für die Verkehrsbeeinträchtigungen sind Brückenbauarbeiten.

Die A19 war fast den ganzen Mittwoch lang gesperrt, weil in Höhe der Abfahrt Kavelstorf (Landkreis Rostock) eine Behelfsbrücke montiert werden soll. Autofahrer, die aus Richtung Berlin kommen und nach Rostock oder zur A20 wollen, mussten ab 10 Uhr am Mittwoch eine Umleitung über Laage und Dummerstorf nutzen. In Fahrtrichtung Berlin wurde die A19 erst um 18 Uhr gesperrt. Die Arbeiten dauerten bis Donnerstagmorgen an. Wegen der Bauarbeiten muss auch die Landesstraße 191 inklusive der Auf- und Abfahrtrampe Richtung Rostock bis zum 28. August um 6 Uhr voll gesperrt werden.

Alte Brücke wies erhebliche Schäden auf

Die alte Brücke aus dem Jahr 1973 musste abgerissen werden, da sie erhebliche Schäden aufwies und dadurch die Standsicherheit zuletzt stark beeinträchtigt war, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes. Zunächst wird eine Behelfsbrücke aufgestellt, später soll ein Ersatzneubau folgen.

