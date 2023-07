Nach Brand am Schweriner Bahnhof: Züge fahren wieder planmäßig Stand: 22.07.2023 07:20 Uhr Nach dem Großbrand im Eisenbahnmuseum in Schwerin, konnte der über Stunden gesperrte Hauptbahnhof gestern Abend wieder freigegeben werden. Der Zugverkehr läuft reibungslos. Die Brandursache ist noch unklar.

Der Brand im Eisenbahn- und Technikmuseum Schwerin, der zu einer mehrstündigen Sperrung des benachbarten Hauptbahnhofs geführt hat, ist am Abend gelöscht worden. Bereits seit 18.45 Uhr sei der Bahnhof wieder freigegeben - gegen 3 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte abziehen. Zu Verspätungen kommt es aktuell nicht mehr.

Feuerwehr sucht mit Wärmebildkameras Glutnester

Am frühen Morgen ist die Feuerwehr wieder zum Brandort am Eisenbahnmuseum gefahren. Mit Wärmebildkameras suchen die Feuerwehrleute derzeit den Brandherd nach möglichen Glutnestern ab. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Hälfte des Gebäudes stark beschädigt. Ein Brandursachenermittler wird im Laufe des Tages erwartet. Derzeit seien die Temperaturen am Brandherd für eine genaue Besichtigung noch zu hoch.

Rund 120 Einsatzkräfte waren am Brandort

Wie die Feuerwehr dem NDR gestern mitteilte, hatten starke Rauchentwicklungen die Löscharbeiten lange erschwert. Alle Freiwilligen Feuerwehren Schwerins waren alarmiert, um die Berufsfeuerwehr bei dem Einsatz zu unterstützen, sagte Stefan Jacobi, Chef der Schweriner Berufsfeuerwehr, bei NDR MV Live. Zudem seien weitere Kräfte aus den Landkreisen angefordert worden. 120 Einsatzkräfte waren am Brandort. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Luft über Schwerin ist wieder rein

Während des Brandes und danach hatte die Feuerwehr alle Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Am späten Abend war über ganz Schwerin der Geruch des Rauchs wahrnehmbar. Durch den Regen in der Nacht ist die Luft nun aber wieder rein.

Umfangreiche Sammlung im Eisenbahnmuseum

Wie stark die Zerstörungen am Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseum letztlich sind, wird sich erst im Laufe des heutigen Sonnabends einschätzen lassen. Das Museum wurde 2006 gegründet und befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks direkt am Schweriner Hauptbahnhof. Das Hauptgebäude der Ausstellung bildet die ehemalige Lokwerkstatt. Das Museum zeigte eine umfangreiche Sammlung zur Geschichte und Entwicklung der Eisenbahn, besonders in Mecklenburg. So stehen dort historische Lokomotiven, die nie wieder beschafft werden können, hieß es vom Betreiberverein. Hierzu gehört auch die älteste betriebsfähige Dampflok Deutschlands, die auf der Denkmalliste der Landeshauptstadt steht.

Weitere Informationen Ferien in 14 Bundesländern: Staureicher Start ins Wochenende Am Freitag dauerte es auf den Autobahnen im Norden teils etwa eine Stunde länger. Auch heute könnte es sehr voll werden. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 22.07.2023 | 07:00 Uhr