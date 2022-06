Stand: 08.06.2022 07:47 Uhr Nach Bootsschuppen-Brand in Neubrandenburg: Beräumung erst im Juli

Gut einen Monat nach dem Großbrand in einer Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg müssen sich die betroffenen Pächter mit dem Aufräumen noch gedulden. Wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Mittwoch sagte, wird die Beräumung der rund 60 betroffenen Bootsschuppen unweit vom Tollensesee frühestens im Juli beginnen können. Die zuständigen Umweltämter fordern von der Stadt als Grundstücksbesitzer erst ein Sanierungskonzept, wozu ein Gutachter bereits beauftragt sei. Am 5. Mai waren 54 Bootsschuppen in der Anlage abgebrannt. | 08.06.2022 07:47