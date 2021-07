Stand: 20.07.2021 07:24 Uhr Nach Blitzeinschlag: Behinderungen auf Rückenbrücke

An der Rügenbrücke gehen heute die Reparaturarbeiten weiter. Es kommt deswegen zu halbseitigen Sperrungen in Richtung Stralsund. Der Verkehr wird über den Rügendamm geleitet. Am Freitag hatte ein Blitzeinschlag offenbar das Verkehrsleitsystem der Rügenbrücke beschädigt. Das Problem konnte bisher noch nicht gelöst werden. | 20.07.2021 07:24