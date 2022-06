Nach BUGA-Brief an Schwesig: Minister erteilen Madsen Abfuhr Stand: 01.06.2022 11:05 Uhr Der BUGA-Beschwerdebrief von Rostocks Oberbürgermeister an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Folgen. In einem Antwortschreiben, das dem NDR vorliegt, erhöht die Landesregierung den Druck auf Rostock. Und das nicht nur in Sachen BUGA.

Mit solch einer Reaktion dürfte Claus Ruhe Madsen (parteilos) wohl nicht gerechnet haben. Gleich vier Fachminister - Christian Pegel, Till Backhaus, Heiko Geue und Reinhard Meyer (alle SPD) - haben den Brief unterschrieben und der Beschwerde von Rostocks OB eine Abfuhr erteilt.

In dem Antwortschreiben wird klar, dass die Landesregierung bei ihren Forderungen bleibt, die Bundesgartenschau wie geplant in drei Jahren umzusetzen. Sollte das nicht gelingen, könnte die Stadt nicht weiter mit zugesagten Fördermitteln in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro rechnen.

Neues BUGA-Konzept nach Pfingsten gefordert

Madsen wird darüber hinaus dazu aufgefordert, bereits nach Pfingsten ein neues Konzept für die BUGA 2025 vorzulegen. Ebenso bleibt das Land bei der Vorgabe, dass alle Mehrkosten bei der Umsetzung der Projekte durch die Stadt zu tragen seien. Gegenwind gibt es auch beim Theaterneubau und dem geplanten Archäologischen Landesmuseum. Auch bei diesen Millionenbauten soll Rostock kurzfristig Umsetzungspläne vorlegen und klarmachen, wie die Finanzierung der Mehrkosten aus der eigenen Tasche zu realisieren ist.

Kritik an Agrarminister Backhaus und Umgang

Madsen hatte sich in einem persönlichen Brief an Schwesig massiv über BUGA-Fördermittel-Koordinator und Agrarminister Backhaus beschwert. Er kritisierte unter anderem die aus seiner Sicht fehlende Transparenz, einen gesteigerten Druck und einen unangemessenen Stil im Umgang mit der Hansestadt.

