Nach Applaus & Corona-Prämie: Wie geht es weiter mit der Pflege? Sendedatum: 28.10.2021 20:10 Uhr Steuert die Pflege auf eine Katastrophe zu? Beim NDR in MV ist am Donnertsag, 28. Oktober, Tag der Pflege. Wir berichten über Annerkennung, Bezahlung, Hintergründe. Experten beantworten Ihre Fragen.

Mehr als 103.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind pflegebedürftig (Stand: 2019). Der größte Teil, rund 80.000 Kinder und Erwachsene, leben zu Hause. Angehörige und ambulante Pflegekräfte versorgen sie dort mit viel Engagement. So, wie sich auch die Pflegenden in fast 260 Heimen in Mecklenburg-Vorpommern um die ihnen anvertrauten Menschen mit großer Leidenschaft kümmern. Die Gehälter gelten als niedrig, die Arbeitsbedinungen sind oft hart. Dennoch kommt es vor, dass Heimbewohner und Bewohnerinnen schlecht versorgt werden. Dem Betreiber einer Einrichtung in Schwerin-Neumühle droht ein Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro, weil das Haus überbelegt war. Hier waren die Mitarbeitenden selbst an die Öffentlichkeit gegangen.

Die Probleme in der Pflege verschärfen sich

Mehrere Dinge verschärfen die Probleme im Bereich der Alten- und Krankenpflege: Personalmangel gehört dazu. Außerdem beenden viele junge Erwachsene ihre Ausbildung in den Pflegeberufen nicht. Hinzu kommen noch die Folgen der Corona-Pandemie und der demografische Wandel.

Niemand weiß, ob und wann er selbst mal Pflege benötigen wird. So haben viele Menschen in der Hochzeit der Pandemie, nicht nur in Mecklenburg Vorpommern, sondern weltweit, den Pflegekräften mit Applaus ihre Anteilnahme ausgedrückt.

Erste Schritte hat die Politik getan

Zusätzlich zum Applaus gab es auch eine Form der finanziellen Anerkennung: Viele Pflegekräfte haben in den vergangenen Monaten eine Corona-Prämie bekommen. Der Mindestlohn für Pflegekräfte ist erhöht worden. Wer sich für einen Job in der Pflege entscheidet, zahlt für die Ausbildung kein Schulgeld mehr. Mit dem Pflegeberufe-Gesetz von 2020 wurde auch die Ausbildung modernisiert.

"Steuern sehenden Auges auf eine Pflegekatastrophe zu"

Diese Maßnahmen würden ab er nicht reichen, finden Fachleute. "Wir steuern sehenden Auges auf eine humanitäre Pflegekatastrophe zu", sagt Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, dem Dachverband der Branche. Sie fordert, das Pflegesystem in Gänze auf den Prüfstand zu stellen. Damit der Beruf eine Zukunft habe, brauche es unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und erweiterte Kompetenzen für Pflegende. Christine Vogler wird am Tag der Pflege im Online-Format NDR MV Live Interviewgast sein. Darüber hinaus schildern Pflegende auf NDR 1 Radio MV und im Nordmagazin ihren Alltag.

Stellen Sie Ihre Fragen für die Servicestunde von 20 bis 21 Uhr

Wir haben außerdem zwei Experten eingeladen, die live Rede und Antwort stehen. Sie können Fragen klären, wie zum Beispiel: "Mir fällt in einer Einrichtung etwas auf, wohin wende ich mich?", "Meine Mutter muss für ihren stationären Heimplatz künftig mehr bezahlen, was kann ich tun?", "Kann ich mir auch in Zeiten von Corona auf der Suche nach einem Platz ein Pflegeheim angucken?", "Was muss ich über die verschiedenen Pflege-Stufen wissen?" Stellen Sie Ihre Frage schon jetzt über das unten stehende Formular.

Pflegefachleute beim NDR Mecklenburg-Vorpommern

Wir haben Fachleute ins Studio eingeladen. Sie nehmen sich Zeit für Ihre Fragen. Wir zeigen das alles auch hier auf dieser Seite im Livestream ab 20:10 Uhr. Diese Ansprechpartner sind bei uns im Studio:

Diane Hollenbach, Leiterin des Geschäftsbereichs Pflegeversicherung im Medizinischen Dienst MV

Andreas Nath, Sozialberater Pflegestützpunkt Güstrow

Kerstin Ehlert, Pflegeberaterin aus dem Pflegestützpunkt Ludwigslust

