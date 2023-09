Stand: 12.09.2023 13:05 Uhr Nach Anschlag in Maisfeld bei Röbel: Polizei ermittelt weiter

Die Suche nach den Tätern dauert an: Unbekannte hatten am Sonntag Metallbolzen in ein Feld bei Altenhof, nahe Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), gehängt und damit eine Erntemaschine stark beschädigt.

Die Polizei sucht weiter nach den Unbekannten, die für den Anschlag auf einen Maishäcksler in der Nähe von Röbel verantwortlich sind. Die Erntemaschine war am vergangenen Sonntag auf einem Feld bei Altenhof unterwegs, als mehrere Metallbolzen ins Mähwerk gerieten. Die Bolzen waren offenbar gezielt so platziert worden, dass an dem Häcksler ein möglichst hoher Schaden entstehen konnte. Auf dem Feld wird Mais für eine Biogasanlage angebaut.

Maiskolben mit Metallbolzen

Die Metallteile waren mithilfe von Kabelbindern an den Maiskolben auf dem Feld befestigt worden. Nach Angaben des betroffenen Landwirtes würden Sensoren normalerweise magnetische Gegenstände erkennen - in diesem Fall seien jedoch gezielt nicht-magnetische Bolzen verwendet worden. Das spräche dafür, dass der oder die Täter sich mit Landmaschinen auskennen, folgerte der Landwirt gegenüber dem NDR.

Hoher Schaden - keine Verletzten

Auf jeden Fall sei es eine böswillige Aktion gewesen, so der Landwirt weiter - und er sei froh, dass dem Häckslerfahrer nichts passiert ist. Die Erntemaschine war nach dem Anschlag nicht mehr einsatzbereit. Mehrere Metallbolzen waren in das Mähwerk des Häckslers gekommen und hatten insgesamt für einen Schaden von etwa 150.000 Euro gesorgt.

Anklage wegen versuchten Totschlags in ähnlichem Fall

Immer wieder haben es Unbekannte auf Maschinen zur Maisernte abgesehen. Bei einem ähnlich gelagerten Fall in Schleswig-Holstein war es den Beamten gelungen, den Täter ausfindig zu machen: Er wurde wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.09.2023 | 16:30 Uhr