Nach Angriff mit dem Messer: Haftbefehl gegen 19-Jährigen erlassen

Das Amtsgericht in Schwerin hat Haftbefehl gegen einen 19-jährigen Deutschen erlassen. Ihm wird vorgeworfen, einen 16-Jährigen in Schwerin niedergestochen zu haben. Der mutmaßliche Täter soll sein Opfer ohne Vorwarnung auf dem Schweriner Marienplatz angegriffen haben, warum ist bislang ungeklärt. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin sollen sich die beiden gekannt haben. Der 16-Jährige wurde, den Angaben nach, mehrfach am Oberkörper verletzt. Nach einer Notoperation sei sein Zustand "inzwischen stabil". Der Verdächtige war nach der Attacke zunächst geflohen, hatte sich aber später selbst der Polizei gestellt, hieß es vom Gericht. | 13.12.2021 11:41