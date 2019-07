Stand: 01.07.2019 06:58 Uhr

Nach Absturz: Heute wieder Eurofighter-Flüge

Eine Woche nach dem Absturz zweier Eurofighter an der Mecklenburgischen Seenplatte sollen heute erstmals wieder Flugzeuge des Geschwaders zu Übungsflügen abheben. Zunächst sind täglich wieder zwei Übungseinheiten geplant. Einem Sprecher des Geschwaders 73 "Steinhoff" in Laage zufolge soll um 9 Uhr und um 13.30 Uhr jeweils eine Gruppe von drei Eurofightern aufsteigen.

Zunächst sollen nur Ausbilder fliegen

Zunächst würden nur Ausbilder die Maschinen fliegen, hieß es. Wie Geschwaderkommodore Gero von Fritschen im "Focus" erklärte, werden die beiden überlebenden Piloten der Katastrophe vom vergangenen Montag vorläufig nicht fliegen. Sie bräuchten körperlich und psychisch noch Zeit, das Unglück zu verarbeiten.

Ünglücksursache wird weiter untersucht

Bei einer Abfangübung vor einer Woche waren zwei Maschinen in rund fünf Kilometer Höhe kollidiert und abgestürzt. Ein 51- jähriger Ausbilder konnte sich mit dem Fallschirm retten. Ein 27-jähriger Offizier kam ums Leben. Der Pilot der dritten Maschine war unversehrt auf den Stützpunkt Laage zurück gekehrt. Die Untersuchung der Unglücksursache und die Aufräumarbeiten an den Absturzorten im Bereich Mecklenburgische Seenplatte dauern an.

