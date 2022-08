Stand: 28.08.2022 08:56 Uhr Nach Absage am Sonnabend: Pferdetage in Redefin finden heute statt

Wegen starker Regenfälle am Freitagabend musste die Veranstaltung gestern abgesagt werden. Der Platz stand unter Wasser, ist dank Feuerwehr und der Hilfe von Gestütsmitarbeitern mittlerweile aber wieder trockengelegt. Die Pferdetage in Redefin können heute also wie geplant stattfinden. Von 10 Uhr an läuft das Programm, für 13 Uhr ist die große Hengstparade geplant. Die Karten von Sonnabend sind nach Angaben der Organisatoren noch gültig und können heute oder bei einer der kommenden Veranstaltungen am 3. oder 4. September eingetauscht werden. | 28.08.2022 08:56