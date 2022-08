Stand: 26.08.2022 15:42 Uhr Nach ASP-Verdacht: Minister kündigt "Pürzelprämie"an

Nach der Bestätigung zweier Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen in Polen sollen Jäger in Mecklenburg-Vorpommern wieder für den Abschuss von Wildschweinen belohnt werden. In dem betroffenen Bereich werde die Pürzelprämie wieder eingeführt, teilte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Freitag mit. Beide ASP-Fälle befinden sich demnach etwa einen halben Kilometer von der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg entfernt. Jägerinnen und Jäger sind aufgerufen, verstärkt das Schwarzwild zu bejagen. Die 2017 eingeführte "Pürzelprämie" war im April dieses Jahres ausgelaufen. Jäger hatten 50 Euro für jedes erlegte Wildschwein erhalten. | 26.08.2022 15:42