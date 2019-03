Stand: 11.03.2019 12:00 Uhr

Nach A24-Unfall: Positiver Drogentest bei Lkw-Fahrer

Der Fahrer des Viehtransporters, der am vergangenen Freitag einen schweren Unfall auf der A24 verursacht hat, ist positiv auf Drogen getestet worden. Die Polizei teilte mit, dass der Verdacht besteht, er habe Amphetamine und Cannabis konsumiert.

Ermittlungen gehen weiter

Da ein Vortest auf Amphetamine und Cannabis positiv ausgefallen war, sei eine Blutabnahme veranlasst worden, so der Polizeisprecher gegenüber NDR 1 Radio MV. Ein gerichtsfestes Ergebnis stehe noch aus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern unterdessen weiter an. Die überlebenden Unfallbeteiligten werden von den Ermittlern noch als Zeugen beziehungsweise als Beschuldigte vernommen. Ermittelt wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Drei Menschen starben

Am frühen Freitagmorgen war ein mit 700 Ferkeln beladener Lkw auf der Autobahn 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) umgekippt. Der 38-jährige Fahrer blieb dabei unverletzt. Nach seiner Aussage hatte eine starke Windböe sein Fahrzeug erfasst, so die Polizei. Der Fahrer eines nachfolgenden Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den umgekippten Viehtransporter auf. Dabei wurde der 64 Jahre alte Fahrer im Führerhaus eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. In einem Pkw, der ebenfalls in die Unfallstelle fuhr, starben zwei weitere Menschen. Drei weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

