Stand: 25.03.2021 08:00 Uhr NWM: Ausschuss soll Versäumnisse bei Förderung aufklären

Der Kreistag von Nordwestmecklenburg hat am Mittwochabend die Bildung eines zeitweiligen gemeinsamen Bau- und Wirtschaftsausschusses beschlossen. Dieser soll die Gründe aufgeklären, warum der Landkreis die bewilligten Fördergelder für die Sanierung des Ostseeküsten-Radweges nicht rechtzeitig bis Ende letzten Jahres abgerufen hat. Fördergelder des Landes in Höhe von 328.500 Euro waren für dringend notwendige Sanierungsarbeiten an acht Streckenabschnitten des Ostseeküsten-Radweges bestimmt. Die betroffenen Gemeinden Boiensdorf, Blowatz, Kalkhorst, Klütz und Wismar hatten die Gelder bereits in ihren Haushalt eingeplant. Doch weil die Fördersumme vom Landkreis bis Ende Dezember nicht abgerufen worden ist, stehen die Gelder nicht mehr zur Verfügung. Damit kann der Radweg vorerst nicht saniert werden. Die Kritik der fünf Gemeinden richtet sich an Landrätin Kerstin Weiß (SPD). Diese räumte Fehler bei der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung ein. Nach heftiger Debatte hat der Kreistag nun dem Antrag der Linken-Fraktion zur Bildung eines zeitweiligen Kontrollgremiums zugestimmt. Dieses soll bis Mai die Ursachen für die Fehler der Kreisverwaltung aufklären. | 25.03.2021 08:00