NDR in MV erneut Top-Ausbildungsbetrieb

Der NDR in Mecklenburg-Vorpommern ist erneut Top-Ausbildungsbetrieb. Mit diesem Prädikat wurde das Landesfunkhaus bereits zum zehnten Mal in Folge von der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Schwerin ausgezeichnet. Die Ausbildung im NDR orientiere sich am Arbeitsalltag des Senders, sei praxisnah und motiviere damit die Auszubildenden, betonte IHK-Präsident Matthias Belke. Der NDR bildet vor allem Kauffrauen und -männer für Büro-Management aus. | 01.10.2020 15:51