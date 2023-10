NDR Regionalvolontariat in MV: Jetzt bewerben Stand: 13.10.2023 10:42 Uhr In Schwerin, Neubrandenburg, Greifswald und Rostock: Der NDR MV bildet wieder Nachwuchsjournalisten und -journalistinnen aus. Sie arbeiten direkt mit am Programm von NDR 1 Radio MV, dem Nordmagazin, NDR MV Live und den Online- und Social Media-Kanälen.

Geschichten erzählen, Menschen aus der Region treffen, sauber recherchieren und komplexe Themen verständlich darstellen: Das gehört zu den Aufgaben von Journalistinnen und Journalisten beim NDR Mecklenburg-Vorpommern. Zu lernen, wie das funktioniert, ist Teil der zweijährigen Ausbildung im Regionalvolontariat. Erstmals haben Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen sowie Mecklenburg-Vorpommern dafür jeweils zwei Plätze zu vergeben. Das Bewerbungsportal ist bereits geöffnet: Die Frist endet am 30. Oktober.

Weitere Informationen Regionalvolontariat in den NDR Landesfunkhäusern Regionalvolontär*innen erhalten eine crossmediale, innovative und abwechslungsreiche Ausbildung in einem unserer vier Landesfunkhäuser. mehr

Crossmediale Ausbildung mit persönlichem Training

Die wichtigste Voraussetzung für das Regionalvolontariat: Lust auf regionale Themen und Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern! Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden Regionalvolontäre crossmedial in Audio-, Video- und Onlinejournalismus ausgebildet. Abwechselnd gibt es dafür Seminare in Hamburg und Hannover sowie praktische Wochen, um das Gelernte anzuwenden. Neben Stationen in Mecklenburg-Vorpommern gehören auch andere Redaktionen dazu, darunter zum Beispiel NDR Info, das ARD Hauptstadtstudio Berlin, Extra 3 oder STRG F. Teil der Ausbildung sind auch ein individuelles Sprechtraining, Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung sowie Workshops, um journalistische Kompetenzen zu stärken.

Gegenseitige Unterstützung und jede Menge Spaß

Mikala Tinius ist einer der aktuellen Regionalvolontäre und arbeitet gerade unter anderem bei der Stefan Kuna Show für NDR 1 Radio MV. "Es ist genau das, was ich mir erhofft habe: Abwechslungsreiche Themen, gute Lernerfahrungen, viel Vertrauen in die Volontäre und jede Menge Spaß", beschreibt er. Bereits abgeschlossen hat ihr Regionalvolontariat Alina Boie. Sie hat in den vergangenen zwei Jahren in den Regionalstudios Schwerin, Neubrandenburg, Greifswald und Rostock, bei NDR Info, Deutschlandfunk Kultur und beim ARD Talk-Format deep und deutlich mitgearbeitet. "Ich denke, dass es in jeder Region so viel zu erzählen gibt und ich mag es sehr, spannende Menschen kennenzulernen, zuzuhören, ihre Geschichten zu finden und weiterzutragen", sagt sie.

Alle Infos zur Bewerbung auf einen Blick: Beginn des Volontariats: 1. August 2024

Dauer: 24 Monate

Orte: NDR Standorte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg



Bewerbungszeitraum:

18. September bis 30. Oktober 2023



Auswahltermine inkl. Wissenstest & Vorstellungsgespräch:

Wissenstest & Arbeitsproben im Zeitraum: 8. bis 15. Dezember 2023

Vorstellungsgespräche: voraussichtlich im Zeitraum von Anfang bis Mitte Januar 2024

Bewerbung:

Bitte bewirb dich ausschließlich über das alle von uns gewünschten Bewerbungsunterlagen als Anhänge hoch und achte auf die angegebenen Dateiformate. Für alle gelten die gleichen Chancen. Vergessene Anhänge werden wir nach Bewerbungsschluss nicht mehr annehmen. Fehlen wichtige Unterlagen nach Bewerbungsschluss, können wir deine Bewerbung leider nicht berücksichtigen. Daher prüfe alles noch einmal genau, bevor du deine Bewerbung abschickst.



Gewünschte Bewerbungsunterlagen:

Bewerbungs- bzw. Motivationsschreiben

kurzer Lebenslauf

für die Bewerbung relevante Zeugnisse (Schule, Hochschule, Ausbildung, vorherige Jobs)

Nachweise journalistischer Arbeit, etwa veröffentlichte Artikel oder Beiträge, Links zu Veröffentlichungen oder eigenen Social Media Kanälen etc.

eine kurze persönliche Vorstellung als Audio-/ Video- oder Social Media-Format

Ansprechpartnerin:

Maxi Schmeißer-Kunde

Telefon: (0511) 988 2060

Tipps für die Bewerbung

"Das Regionalvolontariat hat mich in so vielen Bereichen weitergebracht, fachlich und menschlich", beschreibt Alina Boie. Der wichtigste Tipp von ihr und Mikala Tinius für die Bewerbung: Nicht einschüchtern lassen, sondern einfach ausprobieren! "Am Ende kann man nur gewinnen", sagt Mikala Tinius. "Ich habe alleine aus der Bewerbungsphase so viele spannende Eindrücke gewonnen und man macht definitiv Erfahrungen, die einen im Leben weiterbringen werden."

Programm- und Regionalvolontariate

Insgesamt bietet der NDR zwei journalistische Volontariate an: das Regionalvolontariat und das Programmvolontariat. Die Ausschreibung für das Programmvolontariat beginnt am 18. Dezember 2023 und endet am 29. Januar 2024. Gemeinsamer Ausbildungsbeginn für das Programm- und das Regionalvolontariat ist der 1. August 2024 in Hannover. Bewerbungen sind ausschließlich über das Bewerbungsportal möglich. Weitere Details zu den Anforderungen, Ausbildungsinhalten und Konditionen sind auf der NDR Karriereseite zu finden.

