NDR Nordmagazin ganz oben in der Zuschauergunst Stand: 29.12.2022 12:24 Uhr Das NDR Nordmagazin ist erneut das erfolgreichste Regionalmagazin im NDR Fernsehen. Im Durchschnitt haben 2022 täglich 39 Prozent aller Fernseh-Zuschauer in Mecklenburg-Vorpommern das Regionalmagazin eingeschaltet.

Mit einem täglichen durchschnittlichen Anteil von 39 Prozent aller Fernseh-Zuschauer in Mecklenburg-Vorpommern ist das NDR Nordmagazin 2022 erneut das erfolgreichste Regionalprogramm im NDR Fernsehen. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr. Bundesweit bleibt das NDR Nordmagazin unter den Regionalmagazinen auf Platz 2 hinter "buten und binnen" von Radio Bremen. Der Marktanteil für diese Sendung liegt im Bundesland Bremen bei 39,6 Prozent.

Großes Interesse an den Regionalmagazinen des NDR

Der dritte und vierte Platz im bundesweiten Vergleich gehen an das "Schleswig-Holstein Magazin" mit 35,0 Prozent Marktanteil und das "Hamburg-Journal" mit 34,6 Prozent. Die Sendung aus der Hansestadt hat sich damit erneut um einen Platz in der bundesweiten Rangliste verbessert und in diesem Jahr 3,6 Prozentpunkte hinzugewonnen. Auf Platz 11 der TV-Regionalmagazine liegt "Hallo Niedersachsen" mit 22,2 Prozent Marktanteil.

Bundesweit ist das NDR Fernsehen im Vergleich der Dritten Programme mit einem Marktanteil von 2,6 Prozent weiterhin die Nummer Eins und schafft es als einziges Drittes unter die Top 10 der TV-Programme Deutschlands. Bundesweit schalteten 7.651.000 Menschen 2022 täglich für mindestens eine Minute das NDR Fernsehen ein. Im Norden liegt der Marktanteil bei 8,0 Prozent, das entspricht im Schnitt 3.145.000 Zuschauerinnen und Zuschauern täglich.

NDR Intendant Knuth dankt dem Publikum

"Regionalberichterstattung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Informationsjournalismus und ein Garant für hohe Reichweiten", erklärt NDR Intendant Joachim Knuth. Die enorme Akzeptanz der Regionalmagazine zeige, dass das Publikum dem NDR nach wie vor großes Vertrauen schenkt. Die Menschen im Norden schätzten das aktuelles und hintergründiges Informationsangebot des NDR. "Für dieses Vertrauen möchte ich mich bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken", so Knuth weiter.

Marktanteil als Maßstab

Die Ländermagazine laufen von Montag bis Sonntag im NDR Fernsehen. Um die Regionalprogramme miteinander zu vergleichen, wird der Marktanteil zugrunde gelegt. Die Zuschauerzahl hängt von der Bevölkerungszahl in den einzelnen Bundesländern ab. Da diese unterschiedlich ist, kann sie keine gemeinsame Basis für einen Vergleich bilden. Der Marktanteil sagt aus, wie viel Prozent der Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt linear fernsehen, sich für welches Programm entschieden haben.

