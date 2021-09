NDR MV Live um 16 Uhr: Frust vor der Wahl? Roadtrip durch MV Stand: 20.09.2021 14:58 Uhr NDR Reporterin Carolin Kock hat Stimmen und Stimmungen von Ahlbeck bis Zarrentin gesammelt. Bei NDR MV Live spricht sie über ihren Film "Furcht, Frust und viele Fragen?".

Kein Bus, kein Netz, niedrige Löhne: altbekannte Probleme, die auch 2021 den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern dominieren. Frust pur für viele Menschen, die sich abgehängt und von der Politik vergessen fühlen. Und die Corona-Pandemie hat neue Gräben aufgerissen: Stundenausfälle an den Schulen, die Kunstszene fühlt sich im Stich gelassen, der kleine Laden an der Ecke musste schließen, während die Werften mit Hunderten Millionen Euro gerettet wurden.

Zwischen Enttäuschung und Hoffnung

Was erwarten die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern von der Politik in den kommenden Jahren? Wie groß sind Enttäuschung und Hoffnung? NDR Reporterin Carolin Kock ist quer durchs Land gereist, um Antworten zu finden. Ihr Film "Furcht, Frust und viele Fragen?" ist am Montagabend um 22 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.

