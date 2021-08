NDR MV Live: Welche Zukunft haben die Kinos in MV? Stand: 31.08.2021 13:14 Uhr Der Konkurrenz durch Streamingdienste und der Kostendruck durch die Corona-Pandemie haben vielen Kinos stark zugesetzt. Wie es um die Kinos im Land steht, das ist heute Nachmittag Thema bei NDR MV Live.

Die Betreiberinnen und Betreiber müssen kreativ werden, um ihre Kinos zu erhalten. Das Kino Anklam beispielsweise hat Anteile vermietet und verkauft, um sich so über Wasser zu halten. Wie gut das klappt und wie es dem Kino Anklam jetzt geht, darum geht es auch bei NDR MV Live.

Filmkunstfestival startet in Schwerin

Nach der Corona-bedingten Pause von knapp anderthalb Jahren beginnt außerdem heute das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern. Bis zum 5. September sind dabei insgesamt 129 Filme aus 25 Ländern zu sehen sein. Ehrengast des 30. Filmkunstfestes ist der Schauspieler Ulrich Tukur, der mit dem "Goldenen Ochsen" für seine Lebensleistung ausgezeichnet wird.

Dieses Jahr wieder mit Publikum

Zur Freude der Veranstalter werden die Filme in diesem Jahr einem physisch anwesenden Publikum präsentiert. "Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, keine Hybrid-Veranstaltung zu machen, denn das Wesen eines Festivals ist das Zusammenkommen von Menschen an einem bestimmten Ort für eine gewisse Zeit, nicht das Vernetzen von isolierten Rechnern", so der künstlerische Leiter des 30. Filmkunstfestes, Volker Kufahl. Allerdings dürfen die Filmsäle nur zur Hälfte besetzt werden, wie der Hygienebeauftragte des Festivals, Fabian Liebenow, sagte.

Corona ist auch beim Filmkunstfest großes Thema

Nicht nur, weil auch bei den einzelnen Veranstaltungen selbstverständlich alle gängigen Corona-Regeln und Beschränkungen eingehalten werden müssen. Auch die Künstler und Filmemacher haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und auf verschiedene Art und Weise verarbeitet.

Eine ganze Reihe Produktionen in den vier Wettbewerben und sieben Nebenreihen thematisieren die Zeit des Lockdowns, darunter der Eröffnungsfilm "Gracious Night" des finnischen Regisseurs Mika Kaurismäki. Der Film spielt während des Lockdowns in einer Bar in Helsinki, dessen Besitzer die Tür nicht abgeschlossen hat.

