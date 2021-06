NDR MV Live: Club-Betreiber bleiben skeptisch Stand: 24.06.2021 15:32 Uhr Die Inzidenzahlen sind niedrig, Mecklenburg-Vorpommern öffnet: Ab Freitag darf im ganzen Land wieder gefeiert und auch getanzt werden sogar ohne Maske. Bei den Club-Betreibern bleiben aber Unsicherheiten.

Die Unsicherheit bleibe, solange keine Landesverordnung vorliege, in der schwarz auf weiß steht, "was wir umsetzen müssen", sagte Johanna Treppmann vom Kulturwerk MV gegenüber NDR MV Live. Viele Clubbetreiber seien überrascht worden und wüssten noch nicht, welche Rahmenbedingungen sie wie umsetzen sollen und können. Es fehle an Personal und manche Betreiber würden ihre Clubs wohl erst im Juli oder gar erst im August öffnen. Dann müsse sich zeigen, ob es sich finanziell überhaupt lohnt, da die Zahl der Gäste auf die Hälfte der möglichen Kapazität begrenzt ist.

DJane Anastasia Rose ist "mega happy"

Die erfolgreiche DJane Anastasia Rose aus Vogelsang-Warisin (Kreis Vorpommern-Greifswald) freut sich auf ihre Auftritte auf diversen Festivals. Ihre Kolleginnen, Kollegen und sie seien "mega happy und wir haben Bock drauf". Das Live-Geschäft habe ihr während der Corona-Zeit unheimlich gefehlt. Sebastian Heise vom Airbeat One Festival in Neustadt-Glewe ist zufrieden mit den vom Land gesetzten Grenzen. 15.000 Besucher pro Tag seien das, was er erwartet habe. Das Festival war auf den September verschoben worden. Falls die Corona-Regeln bis dahin wieder verschärft werden und das Festival abgesagt werden muss, behalten die Karten ihre Gültigkeit.

Testpflicht bleibt bestehen

Angesichts der niedrigen Sieben-Tages-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung entschieden, dass ab Freitag Diskotheken und Clubs nach vielen Monaten Corona-Lockdown öffnen dürfen. Es darf auch wieder getanzt werden - sogar ohne Maske. Das Gesundheitsministerium empfiehlt allerdings dringend, eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen, sobald man nicht an einem Tisch sitzt oder steht. Grundsätzlich gilt aber eine Testpflicht, sofern man nicht komplett geimpft oder genesen ist, sowie eine Auslastungsgrenze von 50 Prozent. Auch Großveranstaltungen mit bis zu 15.000 Besuchern, Märkte und Volksfeste sind unter Auflagen von Freitag an wieder möglich.

