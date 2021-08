NDR MV LIVE um 15:40 Uhr: Flucht aus Kabul - Wie kann MV helfen? Stand: 18.08.2021 15:34 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hat sich mit Blick auf die faktische Machtübernahme durch die Taliban bereit erklärt, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Es sollen überwiegend Ortskräfte kommen. Wie MV darüber hinaus helfen kann, ist Thema bei NDR MV LIVE um 15:40 Uhr.

Seit dem Einzug der militant-islamistischen Taliban am Wochenende in Kabul hat dort eine Massenflucht eingesetzt. Zahlreiche westliche Länder bemühen sich, ihre Staatsbürger und Ortskräfte, an denen Racheaktionen der Taliban befürchtet werden, aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Auch das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns hat angekündigt, afghanische Flüchtlinge aufnehmen zu wollen.

Überwiegend Ortskräfte erwartet

Die Verteilung der afghanischen Flüchtlinge in Deutschland erfolgt laut Innenministerium nach einem festgelegten Schlüssel, demzufolge Mecklenburg-Vorpommern etwa zwei Prozent der Geflüchteten aufnimmt. Erwartet würden vor allem sogenannte Ortskräfte, die in Afghanistan mit dort tätigen deutschen Militäreinheiten oder Hilfsorganisation zusammengearbeitet hätten und deshalb großen Gefahren ausgesetzt seien. 30 dieser früheren Ortskräfte leben bereits in Mecklenburg-Vorpommern.

NDR MV LIVE befragt Experten. Aus Rostock zugeschaltet ist Rona Noori. Die Afghanin lebt seit vielen Jahren in Rostock und ist dort im Migrantenrat engagiert. Der Journalist Rüdiger Lentz ist ehemaliger Offizier und war von 2013 bis 2020 Direktor des Aspen Institute Deutschland in Berlin.

