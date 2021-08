NDR MV LIVE: Ursache für Trinkwasser-Verunreinigung bei Riems unklar Stand: 27.08.2021 14:45 Uhr Rund um den Riems müssen die Bewohner weiterhin ihr Wasser abkochen. Im Trinkwasser waren bei einer Routinekontrolle Darmbakterien festgestellt worden. Noch ist die Ursache für die Verunreinigung nicht gefunden.

Die beiden Wasserversorger, die für das Trinkwasser in Riemserort auf der Insel Riems, in Gristow und in Kalkvitz zuständig sind, suchen noch immer nach der Eintrittsstelle für die Bakterien. Sie nehmen überall Proben, prüfen die Leitungen und desinfizieren das Wasser mit Chlor. Mit Blick auf den Ort der Verunreinigung wird nun vermutet, dass es ein Loch bei einer der Leitungen gibt, die durch Felder und Wiesen läuft. Es stehen aber auch noch Laborergebnisse aus.

Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall

Die Verunreinigungen waren am Montag bekannt geworden. Die gefundenen Erreger - coliforme Bakterien und Enterokokken - können Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslösen. Deshalb sollten die Bewohner der betroffenen Region ihr Wasser weiterhin abkochen - nicht nur das zum Trinken, auch das für die Zubereitung von Essen, zum Geschirrspülen und Zähne putzen.

Schon einmal verunreinigtes Trinkwasser

Bereits vor fast zwei Wochen hatte der Landkreis über eine Verunreinigung des Trinkwassers mehrerer Orte im äußersten Osten informiert. Die Einwohner von Grambow, Ladenthin, Neu Grambow, Ramin, Retzin, Schwennenz, Schmagerow und Sonnenberg waren aus "Vorsichtsgründen" aufgefordert worden, das Wasser abzukochen.

