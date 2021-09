NDR MV LIVE: In MV sind noch 3.500 Ausbildungsplätze unbesetzt Stand: 01.09.2021 15:16 Uhr Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind noch rund 3.500 Lehrstellen in Mecklenburg-Vorpommern unbesetzt. Vor allem im Tourismus und im Handel, aber auch in Industrie und Handwerk, werden noch Nachwuchskräfte gesucht.

1.400 Jugendliche im Nordosten haben noch keine Lehrstelle. An sie appelliert die Chefin der Arbeitsagentur Nord, Margit Haupt-Koopmann, nicht abzuwarten, sondern durchzustarten und die Berufsberatungen und Angebote im Internet zu nutzen. Vor allem im Tourismus werden noch Azubis gesucht. So gibt es noch rund 250 Lehrstellen für Köchinnen und Köche, jeweils mehr als 200 für Hotel- und Restaurantfachkräfte und im Verkauf. "Die Branche ist in den letzten Jahren deutlich dynamischer gewachsen und außerdem hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagte Dehoga-Präsident Lars Schwarz am Mittwochnachmittag bei NDR MV LIVE.

Dehoga-Chef Schwarz: Branche hat Zeichen erkannt

"Während der Pandemie hätte viele sehen müssen, dass wir zwangsgeschlossen wurden über lange Zeit." Das könnte Interessenten verschreckt haben. Die immer wieder kritisierten Rahmenbedingungen einer Gastronomie mit ihren besonderen Arbeitszeiten und der von einigen als zu gering angesehenen Vergütung sieht Schwarz hingegen nicht als Grund. "Das ist Los der Branche, dass wir arbeiten, wenn andere frei haben." Zudem seien die Ausbildungsvergütungen mit 800 Euro im ersten und 1.000 Euro im dritten Lehrjahr nicht wenig. Es gebe gute Aufstiegschancen als Fachkraft, außerdem sei ein wegweisender Tarifvertrag abgeschlossen worden. "Wir haben die Zeichen erkannt", so Schwarz mit Blick auf den Fachkräftemangel. 2019 sei eine neue Kampagne gestartet worden. Ein Foodtruck fahre auf Messen und Schulen, um Werbung für die Berufe in der Gastronomie zu machen.

Bildungsministerin: Chancen waren noch nie so gut wie jetzt

Auch Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) rief die Jugendlichen, die noch ohne Lehrstelle sind, dazu auf, sich darum zu kümmern. Noch nie seien die Chancen so gut gewesen wie jetzt. Auch Jugendliche, die nicht die besten Schulabschlüsse hätten, würden in den Berufsschulen und den Betrieben die nötige Unterstützung erhalten. Haupt-Koopmann verwies zudem auf die Angebote der Berufsberatung - auch im Internet - sowie die App AzubiWelt.

Haupt-Koopmann: Solider Berufsabschluss schützt vor Langzeitarbeitslosigkeit

Ein solider Berufsabschluss sei die beste Gewähr für einen guten Start in ein erfolgreiches Berufsleben und schütze vor Langzeitarbeitslosigkeit, so Haupt-Koopmann. Die jüngste Arbeitsmarktstatistik habe gezeigt, dass Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung deutlich schneller wieder einen Job finden als Menschen ohne Abschluss.

Rund 10.200 Lehrstellen der Agentur gemeldet

Nach Angaben der Industrie- und Handelskammern sind in diesem Jahr bereits mehr Ausbildungsverträge geschlossen worden als im Vorjahr. Rund 10.200 betriebliche Ausbildungsplätze sind der Arbeitsagentur gemeldet worden. Rund 15 Prozent mehr neue Ausbildungsverträge als im Vorjahr hat etwa die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (HWK) zum Ausbildungsstart verzeichnet. Die HWK deckt nach eigenen Angaben die östlichen zwei Drittel Mecklenburg-Vorpommerns bis einschließlich Rostock ab. Es gebe derzeit noch mehr als 400 freie Ausbildungsplätze - davon etwa 50 bereits für das kommende Jahr.

Bauwirtschaft: Mehr Lehrstellen als im Vorjahr

Auch die Bauwirtschaft verzeichnet einen Zuwachs bei den Lehrstellen im Verlgeich zum Vorjahr. Wie Bauverbands-Präsident Jörg Schnell bei NDR MV LIVE sagte, ist die Zahl von 206 auf mehr als 290 gestiegen - und es würden noch welche dazukommen. "Das ist für unsere Verhältnisse sehr, sehr viel", so schnell. Die Bauwirtschaft sei einigermaßen glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. "Gebaut wird immer, davon profitieren wir."

