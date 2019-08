Stand: 17.08.2019 09:54 Uhr

NATO-Minenjäger machen Station in Warnemünde

Drei Schiffe eines NATO-Minenabwehrverbandes haben am Vormittag am Passagierkai in Rostock-Warnemünde festgemacht. Die Einheiten aus Deutschland, Lettland und Dänemark gehören zum Verband SNMCMG 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1) und besuchen den Marinestützpunkt.

Teilnahme an NATO-Ostseemanöver

Neben dem deutschen Minenjagdboot "Weilheim" gehören das lettische Minenjagdboot "Talivaldis" und die dänische Fregatte "Thetis" als Flaggschiff zum Verband. Nach dem Aufenthalt Rostock werden die Soldaten zum Großmanöver "Northern Coasts" in See stechen. Das wird ab 7. September in der westlichen Ostsee und in der Gotlandsee mit vier weiteren Nato-Schiffen stattfinden.

Minen in Aalbaeker Bucht beseitigt

In der Zwischenzeit beteiligen sich die drei Schiffe an Altlastenbeseitigung in Nord- und Ostsee. "Zuletzt hatten wir Anfang August in der Aalbaeker Bucht zwei Minen beseitigt", sagte der dänische Stabsoffizier Commander Senior Grade Peter Krogh, der den NATO-Verband führt.

Noch Tausende Tonnen Munition in Ostsee

Nach dem Stopp in Warnemünde will der Verband die Altlastenbeseitigung in deutschen Gewässern wiederaufnehmen. Gefährliche Sprengstoffe wie Seeminen, Torpedos oder Bomben aus den Weltkriegen und dem Kalten Krieg stellen bis heute eine Gefahr für die Seeschifffahrt dar. In der Ostsee liegen noch Tausende Tonnen von Munition.

