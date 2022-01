NATO-Minenabwehrverband verlässt Warnemünde Stand: 30.01.2022 15:48 Uhr Am Marinestützpunkt Rostock bereitet sich der NATO-Minenabwehrverband 1 derzeit auf das Auslaufen vor. Unter den vier Schiffen ist auch das deutsche Minenjagdboot "Bad Bevensen".

Frisches Wasser und Verpflegung sind an Bord genommen worden, die Kraftstofftanks wurden aufgefüllt: Am Montagvormittag sollen die vier Schiffe laut einem Sprecher der Marine den Stützpunkt Hohe Düne wieder verlassen. Der Besuch in Rostock habe nicht nur zum Auftanken gedient, es sei der NATO im Sinne der Transparenz auch wichtig, dass die Verbände sich der Bevölkerung zeigen, hieß es.

Munitions-Altlasten bergen

Neben dem deutschen Minenjagdboot gehören Einheiten aus Litauen, Estland und Belgien zum Minenabwehrverband 1. Nach der kurzen Auszeit in Rostock sollen sich die vier Schiffe wieder um Altlasten der Weltkriege in Nord- und Ostsee kümmern. Hauptsächlich sind sie laut Marine im Bereich des Ärmelkanals und vor der Küste Norwegens im Einsatz.

