Mutter und Freund missbrauchen Tochter: Mehrjährige Haftstrafen Stand: 22.11.2022 17:07 Uhr In Schwerin ist ein Paar wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer Zehnjährigen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Frau hatte gestanden, sich zusammen mit ihrem Freund an dem Kind vergangen zu haben.

Dazu ist sie zu sieben Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden, ihr Freund muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Auch der Mann hatte die Taten - acht in Frage stehende Fälle zwischen Juli 2020 und Januar 2022 - gestanden. Damit blieb dem Kind eine Aussage vor Gericht erspart. Der Vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung, ohne die Geständnisse hätte das Gericht wohl Strafen von mehr als zehn Jahren verhängt.

Richter: "Beispielloser Verrat der Mutter an ihrer Tochter"

Die Mutter hatte zugegeben, das Mädchen über eineinhalb Jahre hinweg immer wieder zum Sex mit ihrem Freund vorbereitet und teilweise auch gezwungen zu haben. In einigen Fällen missbrauchte das Paar aus Westmecklenburg das Kind auch gemeinsam. Der Richter sprach von einem "beispiellosen Verrat der Mutter an ihrer Tochter". So etwas sei ihm in seiner langen Berufslaufbahn noch nicht untergekommen. Herausgekommen war der Missbrauch, weil das Mädchen sich einer Verwandten anvertraute. Die Mutter und ihr Freund wurden daraufhin verhaftet.

Weitere Informationen Missbrauchs-Prozess in Schwerin: Mutter und Freund angeklagt Das Paar soll sich an der Tochter der Frau mehrfach vergangen haben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.11.2022 | 17:00 Uhr