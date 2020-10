Stand: 29.10.2020 13:21 Uhr Mutmaßlicher Drogenhändler nach Unfall mit Reh aufgeflogen

Ein Reh hat in Westmecklenburg dafür gesorgt, dass ein mutmaßlicher Drogenhändler aufgeflogen ist. Laut Polizei waren die Beamten am Mittwochabend zu einem Wildunfall bei Leezen nahe Schwerin gerufen worden. Ein Drogentest fiel positiv bei dem 23-Jährigen aus. In dem beschädigten Auto seien mehrere hundert Gramm Cannabis sowie eine größere Summe Bargeld gefunden worden. | 29.10.2020 13:19