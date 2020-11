Stand: 03.11.2020 06:36 Uhr Mutmaßlicher Brandstifter in Greifswald gefasst

Nach mehreren Bränden innerhalb kurzer Zeit hat die Polizei in Greifswald einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, handelt es sich um einen 42 Jahre alten Mann, der an den Tatorten jeweils Zettel mit Hakenkreuzen hinterlassen haben soll. Der Verdächtige soll am Sonnabend ein Auto und am Montagmorgen zwei Gartenhäuser in Brand gesetzt haben. In seiner Wohnung seien Beweismittel gefunden worden, die den Verdacht erhärten. Der Staatsschutz sei in die Ermittlungen einbezogen worden. Bei den Bränden wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. | 03.11.2020 06:36