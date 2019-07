Stand: 17.07.2019 07:37 Uhr

Mutmaßlicher Brandstifter bei Peenemünde gefasst

Bei einem Waldbrand zwischen Karlshagen und Peenemünde hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter auf frischer Tat ertappt. Die Beamten hatten am Dienstagnachmittag einen entsprechenden Hinweis erhalten, teilte ein Sprecher mit.



Beamte nehmen Verdächtigen fest

Bereits am frühen Dienstagnachmittag ging nach Polizeiangaben ein Zeugenhinweis ein, demzufolge ein Mann in dem Wald zwischen Peenemünde und Karlshagen am Dienstag ein Feuer gelegt haben soll. Vor Ort konnten die Beamten einen 58 Jahre alten Mann festnehmen. Die Freiwillige Feuerwehr Karlshagen hatte den Brand auf einer Fläche von knapp zehn Quadratmetern schnell unter Kontrolle.

Polizei prüft Verbindung zu anderen Bränden

Die Polizei prüft, ob der Mann für weitere Brandstiftungen verantwortlich ist. Bereits vor rund drei Wochen hatte es in einem Wald zwischen Karlshagen und Peenemünde gebrannt. Damals gingen die Einsatzkräfte auf der Grundlage veralteten Kartenmaterials zunächst von einer sehr hohen Munitionsbelastung im Brandgebiet aus. Die Löscharbeiten verzögerten sich aus diesem Grund um Stunden. Inzwischen arbeiten Behörden daran, das Kartenmaterial zu aktualisieren, aus dem die tatsächliche Munitionsbelastung entlang der Küste zwischen Peenemünde und Zinnowitz hervorgeht.

