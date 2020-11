Stand: 27.11.2020 14:37 Uhr Mutmaßlicher Bankräuber in Neustadt-Glewe gefasst

In Neustadt-Glewe hat die Polizei einen mutmaßlichen Bankräuber festgenommen. Er hatte zusammen mit einem Komplizen im holsteinischen Lütjensee versucht, einen Geldautomaten zu sprengen.

Der zweite Mann ist weiterhin auf der Flucht. Nach ihm wird in einem Waldstück in der Region unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers gesucht. Der festgenommene Mann war den Polizeikräften aufgefallen, als er zu Fuß und mit stark verschmutzter Oberbekleidung durch Neustadt-Glewe lief. Zuvor hatte der 48-jährige Mann sich bei Passanten nach dem nächsten Bahnhof erkundigt.



Fluchtwagen in Brand gesteckt

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tatverdächtigen ihren gestohlenen, hochmotorisierten Fluchtwagen in der Nacht in Neustadt-Glewe selbst in Brand gesetzt haben. Während des Brandes soll es laut Zeugen zu Detonationen gekommen sein. Die Polizei hatte das Auto in der Nacht zum Freitag auf der A24 entdeckt und bei Wöbbelin die Verfolgung aufgenommen. Das Auto verließ daraufhin die Autobahn und fuhr über Nebenstraßen in Richtung Neustadt-Glewe, wie ein Polizeisprecher berichtete. Kurz vor der Stadt durchbrachen sie demnach eine Polizeisperre. Sie setzten ihre Fahrt auch nach der Schussabgabe eines Beamten gegen das Fahrzeug fort. Kurze Zeit später setzten sie ihr Auto in Brand und flüchteten zu Fuß weiter.