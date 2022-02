Mutmaßliche Schleuser vor Pasewalker Amtsgericht Stand: 10.02.2022 05:56 Uhr Angeklagt sind ein 39-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau aus Polen. Ihnen wird vorgeworfen, 16 Irakerinnen und Iraker in einem Transporter von der Grenze zu Belarus über Polen bis in die Nähe von Löcknitz transportiert zu haben.

Dabei sollen sie auch Kinder illegal transportiert haben. Die beiden Beschuldigten müssen sich nun vor dem Amtsgericht Pasewalk verantworten. Der Vorwurf lautet: Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz durch illegales Einschleusen von Ausländern. Aktuell befinden sie sich in Untersuchungshaft. Während der rund 1.000 Kilometer langen Fahrt haben die Migranten dicht aneinandergedrängt auf dem Boden im Transporter gesessen, heißt es in der Anklage. Dafür sollen sie etwa 1.000 Euro pro Passagier gezahlt haben. Laut Bundespolizei wurden sie schließlich an der Straße nach Brüssow (Uckermark) aufgegriffen und kamen in eine Erstaufnahmeeinrichtung.

Möglicherweise höheres Strafmaß wegen unwürdiger Umstände

Die schlechten Transportbedingungen könnten sich möglicherweise auf die Höhe des Strafmaßes auswirken. Denn wer als Schleuser Menschen unter unwürdigen und gesundheitsgefährdenden Umständen befördert, muss laut Aufenthaltsgesetz mit einer strengeren Bestrafung rechnen. Möglicherweise müssen die Angeklagten für mehrere Jahre ins Gefängnis. Insgesamt hat die Bundespolizei von August bis November 2021 mehr als 1.300 illegale Einreisen aus Belarus über Polen nach Mecklenburg-Vorpommern registriert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.02.2022 | 06:30 Uhr