Museumstag in MV: Von Störtebeker bis zum Torpedoschnellboot Stand: 15.05.2022 08:36 Uhr Mit vielen Aktionen und zum Teil freiem Eintritt beteiligen sich heute mehr als 50 Museen in Mecklenburg-Vorpommern am Internationalen Museumstag. Nach zwei Jahren Zwangspause während der Corona-Pandemie hoffen sie auf zahlreiche Gäste.

Figurentheater im Aeronauticum in Anklam, eine Führung zu Rabenmüttern und Stichlingsvätern im Müritzeum in Waren oder auch Schauspinnen vorm Denkmalhof in Retschow nahe Bad Doberan. Das sind nur drei der mehr als 50 Angebote, die Museumsgäste heute nutzen können. Der 45. Museumstag unter dem Motto "Museen mit Freude entdecken" ist für die Häuser in Mecklenburg-Vorpommern der Auftakt in eine Saison ohne Einschränkungen, so die Hoffnung der Veranstalter. "Passender könnte das diesjährige Motto nach zwei Jahren Pandemie nicht sein. Die Museen warten darauf, (wieder-)entdeckt zu werden", sagte ein Sprecher des Landesmuseumsverbands. Insgesamt sind demnach rund 150 digitale wie analoge Aktionen in 44 Orten in Mecklenburg-Vorpommern geplant.

Überraschungen warten

Viele Museen haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, ihre Ausstellungen während der zwei Jahre Ruhepause überarbeitet oder digitale Rundgänge vorbereitet, wie etwa das Kulturhistorische Museum in Rostock. Das kann man jetzt entdecken, ohne selbst hinzugehen - und erfahren, wie die Nonnen früher in dem mittelalterlichen Gebäude gelebt haben oder was die Heiligen Drei Könige mit Rostock zu tun haben.

Von Störtebeker bis zum Torpedoschnellboot

Im Marinemuseum in Stralsund auf der Insel Dänholm zwischen Festland und Rügen können Besucher in einer ehemaligen Kaserne in die Marinegeschichte eintauchen. Das Museum zeigt Originalobjekte aus der militärischen Seefahrt wie Uniformen und Waffen sowie Fotos, Filme und Dokumente. Zu den Attraktionen zählen außerdem ein Marinehubschrauber und ein Torpedoschnellboot. Im Dokumentationszentrum Prora auf Rügen können sich Besucher stündlich ab 11 Uhr die sogenannte Liegehalle im Block V anschauen. Sie ist noch unsaniert und enthält historische Spuren, die bis in die NS-Zeit zurückreichen. In Greifswald nimmt der Kurator des Pommerschen Landesmuseums Interessierte mit auf einen Rundgang durch die neue Ausstellung über Störtebeker. Auch in Stralsund, Sassnitz, Barth und Prerow laden die Museen ein, ihre Ausstellungen zu erkunden.

Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen

Ziel des Museumstag sei es, auf die Arbeit der Häuser aufmerksam zu machen. In den Museen werde Kultur- und Naturgut gesammelt, erforscht und für nächste Generationen bewahrt. "Diese wichtige Arbeit wurde auch geleistet, als die Museen pandemiebedingt für den Publikumsverkehr geschlossen oder nur eingeschränkt besuchbar waren", erklärte ein Sprecher des Museumsverbands in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Großteil der Museen im Nordosten sei fast die Hälfte des vergangenen Jahres Corona-bedingt geschlossen gewesen. Laut Verband waren statt der sonst üblichen knapp drei Millionen Besucher weniger als 1,5 Millionen gekommen.

