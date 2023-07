Stand: 17.07.2023 19:34 Uhr Mukran: Mayday! Segler kentern in schweren Gewitterböen

Zwei Segler aus Nordrhein-Westfalen sind in der Ostsee südlich von Mukran mit einer Sportjolle in schweren Gewitterböen gekentert. Sie hätten sich auf ihren Bootsrumpf retten können, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Demnach hätten die Seenotretter der Station Sassnitz (Rügen) auf dem Rettungskreuzer "Harro Koebke" via UKW-Sprechfunk ein "Mayday", den Notruf bei unmittelbarer Lebensgefahr, empfangen. Die Besatzung habe die Männer schnell entdeckt, das Tochterboot ausgesetzt und die Segler (Vater und Sohn) unverletzt geborgen.

