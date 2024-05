Stand: 23.05.2024 07:29 Uhr Mukran: LNG-Tanker mit gefracktem Gas aus den USA angekommen

In Mukran auf Rügen ist am Morgen der erste LNG-Frachter aus den USA eingelaufen. Das Schiff hat Flüssigerdgas aus den Vereinigten Staaten an Bord, das höchstwahrscheinlich durch die umweltschädliche Fracking-Methode gefördert wurde. Die Herkunft des Gases wird daher unter anderem von der Gemeinde Binz und auch von der Bürgerinitiative Lebenswertes Rügen stark kritisiert. Die Terminal-Betreiberin Deutsche ReGas habe eigenen Angaben nach nie versichert, in Mukran vornehmlich nicht gefracktes Gas anzulanden. Das sei auch nicht möglich, da nicht die Betreiber, sondern die Lieferanten entscheiden, woher das Gas kommt.

