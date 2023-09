Mukran: Greenpeace protestiert gegen Bau der Gas-Pipeline Stand: 07.09.2023 10:07 Uhr Mitglieder der Umweltschutzorganisation Greenpeace protestieren im Hafen von Mukran auf Rügen gegen den Bau der Gas-Pipeline. Dort liegen mehrere Schiffe, die derzeit für den Bau des ersten Abschnittes zum Einsatz kommen.

Mit drei Schlauchbooten legten sich Greenpeace-Mitglieder am frühen Morgen vor die Schiffe im Hafen von Mukran, um so zu verhindern, dass diese auslaufen können. Eigentlich sollen die Schiffe nämlich die Rohre für die geplante Anlandungs-Pipeline nach Lubmin transportieren, wo die Bauarbeiten derzeit schon laufen.

Banner an Verladekran angebracht

An der Bordwand eines Schiffes prangte die Aufschrift "Kein neues Gas". Am Verladekran wurde zudem ein Banner mit der Parole "Gas zerstört" angebracht. Neben der Bundes- und der Wasserschutzpolizei ist auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Einsatzkräfte versuchen aktuell, mit einer Leiter in die Nähe der Protestierenden zu gelangen, um die Aktion aufzulösen. Das Arbeitsschiff, welches Greenpeace am Morgen mit Schlauchbooten blockiert hat, konnte mittlerweile aus dem Hafen auslaufen. Ein Großteil der Gruppe ist derzeit nicht mehr vor Ort.

Das geplante Flüssigerdgas-Terminal im Hafen Mukran ist ein Projekt des Bundes. Bis Ende des Jahres soll dafür die 50 Kilometer lange Pipeline fertiggestellt werden. Bislang ist nur die Hälfte der Leitung von der Behörde genehmigt. Greenpeace kritisierte, die Pipeline solle durch mehrere Meeresschutzgebiete verlaufen, außerdem widerspreche das Projekt den Klimazielen Deutschlands.



